قطر: العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل تحديا سافرا للإرادة الدولية

أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة بلغت درجة غير مسبوقة في التاريخ ما يستوجب تحركا دوليا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت الخارجية القطرية:" نجدد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب في إقامة دولته على حدود 1967و ندين بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة".

وأضافت الخارجية القطرية: "نعتبر العدوان الإسرائيلي تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام".

ذكرت الخارجية القطرية: نحذر من أن سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في النهاية إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها ونؤكد الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.