اكتمال صفوف المنتخب بانضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد

انضم النجم محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي أثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

كما انضم لمعسكر المنتخب أيضا مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لتكتمل صفوف المنتخب خلال الأجندة الدولية.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي في اطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و25 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.