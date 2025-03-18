إلهام شاهين: مكنتش خايفة من تقديم شخصية اعتماد في "سيد الناس" وحبيت أعمل دور مختلف

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بعد ردود أفعال الجمهور على شخصية اعتماد الهواري التي تقدمها في مسلسل "سيد الناس"، بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

وعن تقديمها لشخصية شريرة، قالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنها لم تتخوف من تقديم شخصية اعتماد الهواري، حيث إنها ترى أن الممثل يجب أن يقدم كافة الشخصيات سواء كانت الشخصية طيبة أو شريرة، وهي لا تحب أن يتم حصرها في نوعية واحدة من الشخصيات، وتحب دائما أن تفاجئ الجمهور بأدوار مختلفة وغير متوقعة، وآخر دور قدمته قبل مسلسل "سيد الناس" كانت شخصية طيبة جدًا في مسلسل "ألفريدو" والجمهور تعاطف مع الشخصية بشدة وأحبها، وشخصية اعتماد الهواري على النقيض تمامًا من هذه الشخصية، فالجمهور غاضب من الشخصية بسبب شرها، وهذا أمر جيد أن تقدم شخصية مختلفة على الشخصيات السابقة.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.