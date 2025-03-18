محافظ الفيوم يبحث تضرر مواطنين من عدم وجود عدادات كهربائية بمنطقة توسعات دار الرماد

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد صابر مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الفيوم، وأحمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية وعينية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، وكذلك التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة.

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بدراسة حالة أحد الأطفال يعاني من ورم سرطاني، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، مع بحث مدى إمكانية علاجه بالمحافظة بدلاً من السفر إلى القاهرة، كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص كارافان لأحد الشباب.

كما استمع المحافظ، لشكوى أحد المواطنين بشأن تضرره من عدم وجود عدادات كهربائية بمنطقة توسعات دار الرماد، ووجه مدير عام الكهرباء بإعداد مقايسة المحولات اللازمة لتوصيل خدمة الكهرباء للمنطقة، والتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات في هذا الشأن.



كما وجه المحافظ، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

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