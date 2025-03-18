الاتحاد الأوروبي: استئناف التصعيد في غزة أمر مرعب

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد “الاتحاد الأوروبي” في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن استئناف التصعيد في غزة أمر مرعب، داعيًا إلى احترام القانون الإنساني الدولي في غزة.

وفي السياق ذاته، أكدت المفوضية الأوروبية، أن تجدد التصعيد في قطاع غزة يجب أن يتوقف.

يأتي هذا التصعيد بعد فترة من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا للمرحلة الأولى منن الاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بعدما أسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب سابقًا بالمبادرة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا دعمه لجهود تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف الأعمال العدائية واستئناف جهود السلام، بهدف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.