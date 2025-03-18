توزيع 500 كرتونة رمضان بقرى مركز إطسا في الفيوم.. صور

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية في توزيع عدد 500 كرتونة رمضان لدعم أهالينا بقرى بريك و قلمشاه وقصر الباسل والحجر والسلام والجعافره ودفنو ولمغربين ومنيا الحيط والوابور بمركز إطسا فى محافظة الفيوم، وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بإستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن توزيع الكراتين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى الأيام المباركة فى شهر رمضان، فضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.



من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن جميع الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى و محدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.



وأضاف أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتاً إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.



واختتم "شعبان"، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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