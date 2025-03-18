سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعا لاختيار الأمهات المثاليات من العاملات بالمحافظة

عقد السكرتير العام لبني سويف اللواء حازم عزت، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بلجنة فحص ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لاختيار الأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات لعام 2025، وذلك بحضور الدكتورة شيماء كرم مدير وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، وأعضاء اللجنة من الموارد البشرية، المتابعة، الشؤون المالية، الشؤون القانونية، وذوي الإعاقة، التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الملفات التي استوفت معايير وشروط وضوابط المسابقة، وسرد السير الذاتية للمتقدمات وقصص كفاحهن في تربية الأبناء ومدى عطائهن وتضحياتهن للأسرة، خاصة وأن من بين المتقدمات أرامل ومطلقات ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم التقييم والاختيار وفق التصويت من قبل أعضاء اللجنة دون الإفصاح عن الأسماء تحقيقا لمبادئ النزاهة والحياد والشفافية.

وأثنى السكرتير العام على المجهودات التي قامت بها اللجنة، عقب الإعلان عن المسابقة التي تشرف على تنظيمها وحدة شؤون المراة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالتعاون مع وحدة المرأة بوزارة التنمية المحلية، بهدف تعظيم وتعزيز دور الأم العاملة بالجهاز الإداري للدولة، والذي يتكامل مع دورها المحوري كشريك أساسي في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع.