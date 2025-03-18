مصر أكتوبر: كسر الاحتلال للهدنة والاعتداء على أهالي غزة جريمة بحق الإنسانية

قال أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن التصعيد العسكري الخطير من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف القطاع اليوم بغارات جوية راح ضحيتها المئات وأدت إلى إصابة العشرات من الأشقاء في غزة، تصرف سيكون له عواقب وخيمة على استقرار المنطقة، ويهدم كل جهود الوسطاء في إيجاد حلول لإنهاء هذه الحرب.

وأضاف «حلمي» في بيان له، أن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات استباحت دماء الأبرياء على أهالي قطاع غزة يعد جريمة كبرى بحق الإنسانية وكل ما يتعلق بمواثيق حقوق الإنسان في العالم، مما يزيد الوضع اشتعالا ويعمق الأزمة الإنسانية والوضع المأساوي داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كسر الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق الهدنة يعد تأكيد واضح وصريح أمام العالم أن إسرائيل ليست دولة سلام، ولكنها تسعى إلى ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني مستهدفة إبادته.

ودعا نائب رئيس حزب مصر أكتوبر ، منظمات المجتمع الدولي إلى القيام بدورها وأن يكون هناك تحركا سريعا للضغط على إسرائيل بوقف هذه الأفعال التي لن تؤتي على الإقليم والمنطقة إلا بالخراب والدمار وعدم الاستقرار، وينذر بكارثة كبرى سيصعب السيطرة عليها فيما بعد.