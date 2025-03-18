الأم المثالية في الفيوم: اتحملت المسؤولية بعد وفاة زوجي وتكريمي بمثابة تقدير لمسيرتي

أكدت إيمان أحمد رشوان، الأم المثالية على مستوى محافظة الفيوم، عن سعادتها العميقة بتكريمها والحصول على هذا اللقب، مشيرة إلى أن هذا التكريم هو بمثابة تقدير لمسيرتها الطويلة وكفاحها في تربية أبنائها.

وقالت الأم المثالية في الفيوم، إن زوجها توفى وترك لها ثلاث أبناء أكبرهم 5 سنوات والأصغر 6 أشهر، مما تركها أمام مسؤولية كبيرة، ورغم التحديات التي واجهتها، لم تستسلم وظلت تسعى بكل قوتها لتوفير حياة كريمة لأبنائها، مضيفه بأنها تعمل وكيلة مدرسه ابتدائي.

وأوضحت الأم المثالية بالفيوم، أن تربية أبنائها وتعليمهم كان لهما الأولوية في حياتها، حيث بذلت جهدًا كبيرًا حتى يتمكنوا من تحقيق أملها.

وأضافت الأم المثاليه أنها تشعر بفخر كبير كون أبنائها الثلاثة تخرجوا من الجامعة حيث إن ابنتي الكبيرة طبيبة والثانية محاسبة والابن الأصغر مهندس.