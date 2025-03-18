صرف مليون 500 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صرف الدفعتين 196،195 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، بلغت قيمتهما مليون وخمسمائة ألف جنيه.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 133 مليون و 63 ألف جنيه، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات، لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وتخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والقوانين، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات .

من جهتها قالت وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، إنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي مليون و500 ألف جنيه، موزعين على 20 وحدة محلية، واستفاد منها 42 شاب من الجنسين (20 ذكور ،22 إناث) ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز إلى 133 مليون و 63 ألف جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 13600 شخص (6453 ذكور ،7147 إناث).