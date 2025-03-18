قبل الافتتاح الرسمي.. محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير

في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمحيط المتحف لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتيسير الحركة المرورية.

وخلال الجولة وجّه المحافظ باستكمال أعمال الزراعات والمسطحات الخضراء والإنترلوك بميدان الرماية لتعزيز الطابع الجمالي للمنطقة.



كما كلف المحافظ الشركة المنفذة بمراعاة تنسيق المناسيب الهندسية بالجزيرة الوسطى لضمان تحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة مع رفع المخلفات أولًا بأول من محيط الأعمال للحفاظ على نظافة الموقع واستمرار تنفيذ المشروعات دون معوقات.

وخلال جولته التفقدية وجه محافظ الجيزة برفع كفاءة وتسوية قطعة أرض بمدخل طريق المنصورية في المنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير لاستغلالها كساحات انتظار للأتوبيس الترددي (BRT) مع إزالة الرتش والمخلفات لضمان جاهزيتها.



كما شدد المحافظ على حي الهرم باستبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بأخرى حديثة تتناسب مع أعمال التطوير الجارية، لتحسين الإضاءة وإبراز المظهر الحضاري للمنطقة.



واوضح محافظ الجيزة، أنه سيتم إضافة عناصر جمالية وزراعات في بعض القطاعات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مع تركيب بانرات تعريفية عن المتحف المصري الكبير لتعزيز الهوية البصرية للمنطقة المحيطة بالمتحف.

وأكد المهندس عادل النجار على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، استعدادًا للافتتاح المرتقب لهذا الصرح الأثري العالمي، الذي يُعد أحد أهم المشروعات السياحية والثقافية في مصر.