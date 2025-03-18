مناظرة 3500 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3543 حالة بـ 16 مستشفى تابعة خلال شهر فبراير الماضي.

وأضاف مدكور، أن مستشفى دكرنس احتل المركز الأول فيما يتعلق بعدد الحالات التى جرى مناظرتها بواقع 565 حالة، تلاها شربين بإجمالي حالات بلغ 475 فيما سجلت رمد المنصورة 395 حالة.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن فريق المبادرة قام الشهر الماضي بمناظرة نحو 247 حالة بعناية القلب، و124 عناية عامة، فضلا عن 182حالات الأطفال وعناية الأطفال ونحو 169 بالحضانات.

كما ثمن وكيل الوزارة جهود فريق عمل المبادرة الرئاسية، وفي مقدمتهم الدكتورة نهى عباس منسق المبادرة، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذي يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

WhatsApp Image 2025-03-18 at 10.00.04 AM

WhatsApp Image 2025-03-18 at 10.00.03 AM

WhatsApp Image 2025-03-18 at 10.00.01 AM