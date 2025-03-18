سامية طاهر الأم المثالية بالإسكندرية.. كرست حياتها للعمل الخيري لأكثر من 40 عامًا

في لفتة تكريمية مستحقة، حصلت المهندسة سامية طاهر على لقب "الأم المثالية" لعام 2025 بمحافظة الإسكندرية، وذلك تقديرًا لمسيرتها الطويلة في العمل الخيري وخدمة المجتمع. وجاء التكريم ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي في ديوان الوزارة بالعجوزة، حيث أعربت سامية طاهر عن سعادتها الكبيرة بهذا اللقب الذي توّج سنوات من العطاء والتفاني في خدمة الناس.

تعد سامية طاهر نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية التي تجمع بين دورها الأسري ومسؤوليتها المجتمعية، حيث سخّرت أكثر من 40 عامًا من حياتها في خدمة المواطنين والعمل الخيري، مقدمة العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية، وعلى رأسها تنظيم الزفاف الجماعي في استاد برج العرب، والذي شهد إتمام 600 حالة زواج بشكل مجاني بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية.

أعربت المهندسة سامية طاهر، الأم المثالية بالإسكندرية، عن سعادتها الكبيرة بوجودها ضمن قائمة الأمهات المثاليات لعام 2025، والتي أعلنت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي في ديوان الوزارة بالعجوزة.

وقالت سامية طاهر: "الحمد لله، سعادتي لا توصف عندما سمعت الخبر. لقد كرست حياتي للعمل الخيري لأكثر من 40 عامًا، حيث أسعى دائمًا لمساعدة المواطنين من خلال اللقاءات المباشرة معهم في الشوارع والمشاركة في الأنشطة الخيرية."

وأضافت في تصريح خاص لـ “ البوابة نيوز”: "من أبرز الأعمال الخيرية التي قدمتها كان تنظيم زفاف جماعي في استاد برج العرب، حيث تمت مراسم زفاف حوالي 600 حالة من الحالات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الصم والبكم والمكفوفين، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية وبدون أي تكاليف. كانت سعادتي لا توصف عندما رأيت الفرحة في عيون الأهالي."

و أوضحت أنها أسهمت حتى الآن في مساعدة أكثر من 3 آلاف عريس وعروس ضمن المبادرة الرئاسية لدعم الشباب في الزواج.

وعن مسيرتها العملية، أكدت سامية طاهر أنها قضت أكثر من 30 عامًا في وزارة الزراعة، حيث عملت على تنمية القرى المصرية وتمكين المرأة في جميع أنحاء الجمهورية. وأسهمت في تطوير قرية نموذجية تحتوي على 15 نشاطًا متنوعًا، فضلاً عن تنظيم العديد من القوافل الطبية في مختلف المناطق. كما حصلت على لقب "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية من نقابة المهن الزراعية، بالإضافة إلى تكريمها كأفضل سيدة أعمال.

وكشفت أنها قامت بتأسيس أكثر من 500 فصل لمحو الأمية، وعملت على تدريب الشباب على إنشاء مشروعات تنموية تساهم في زيادة دخلهم.

أما عن حياتها الأسرية، قالت: "أبنائي يحبون العمل الخيري ويساعدونني فيه. لدي بنتان وولد، إحداهما خريجة فنون جميلة، والأخرى حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي، وولدي يعمل في مجال السياحة والفنادق، وهم جميعًا متزوجون. كانوا أول من أخبرتهم بحصولي على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية."

وعن لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت: “قابلت الرئيس السيسي في العديد من المؤتمرات، لكن هذه هي المرة الأولى التي ألتقي به شخصيًا”.

وتابعت: "كان هذا التكريم بمثابة أعظم تقدير في حياتي، وبعده لم أعد أطمح في شيء آخر.".