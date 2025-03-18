السيسي وأمير الكويت يحذران من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

حذر الرئيس السيسي وأمير الكويت من استمرار الإعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة، وما سوف يترتب عليها من تداعيات إنسانية وتدهور للوضع وتوسع للصراع الإقليمي وتقويض لفرص السلام والإستقرار في المنطقة.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

الإتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، حيث شهد التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكويت تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وإدانتهما واستنكارهما لاستئناف اسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن سقوط مئات الضحايا بين شهداء ومصابين من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، وذلك في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وفي اطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من اهالي القطاع للهجرة.

