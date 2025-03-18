إنفوجرافيك| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 189 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود و الأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 11 وحتى 17 مارس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية، بمنطقة كرداسة، حيث تم عمل رش و تجريع وعلاج عدد 8817 رأس ماشية و تم عقد ندوتين ارشاديتين للامراض المشتركة وأهمية التحصين، كما تم ضبط 7407 كجم مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية، لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، كما تم ازالة 8 حالات تعدى على الاراضى الزراعية، فضلا عن شن حملات على محلات الاتجار فى المبيدات والمخصبات، كذلك تم تنفيذ ندوة ارشادية حول محصول القمح، كما شنت مديرية الطب البيطرى حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط ١٠ طن لحوم مستوردة منتهية الصلاحية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح، كما تم ازالة ١١ حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت المديرية عمليات تطهير المساقي الخصوصية، كما تم عقد اجتماع مع مديرى إدارات التعاون لمتابعة سير العمل.

بينما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، مدرسة حقلية حول معاملات محصول القمح، كما تم ازالة 7 حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما واصلت اعمال تطهير المساقي، فضلا عن المرور علي محلات ومصانع الأعلاف ومزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الالبان، كما عقدت مديرية الطب البيطرى اجتماعا، لمتابعة توافر الادوية بالوحدات ومتابعة اعمال القوافل البيطرية، كما تم عقد 81 ندوة إرشادية للتوعية بالأمراض الوبائية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع إدارة حماية الأراضي والري، لحسم ملفات اللجان، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول محصول القطن، كما واصلت أعمال إزالة التعديات على الاراضى الزراعية، كما نفذت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية مجانية، لخدمة المربين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 56 قافلة بيطرية شاملة بعدد من القرى، وتم تقديم الخدمات البيطرية لحوالي 12870 حيوان وطائر، كما تم شن حملات على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى نصف طن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 14266 حيوان ضد الامراض الوبائية المختلفة.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، اجتماعا مع مديرى الادارات لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال، كما تم ازالة 31 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة الأعمال، وعمليات صرف الأسمدة، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الزراعات الشتوية: بنجر السكر والقمح والشعير والخرشوف، كما تم لقاء بعض المزارعين و الإستماع الى شكواهم والعمل على تذليل جميع العقبات تواجههم، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول الإستخدام الامن للمبيدات وتأثير الصرف المغطي علي الأراضي الزراعية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، المرور علي الزراعات وخاصة محصول القمح، كما تم عقد اجتماعا تنسيقيا بين قيادات الزراعة والري بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المشتركة، كما تم المرور على جمعيتي المنشيه و القصاصين بمركز القصاصين لمتابعة أعمال توزيع الأسمدة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور علي زراعات القمح، كما تم عقد ندوة إرشادية حول توصيات وممارسات زراعات القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، المرور على المزارع والحقول الارشادية، فضلا عن شن حملات على محلات الاتجار بالمبيدات، كما تم متابعة أعمال فحص وعلاج النخيل، بالمجان مع صرف المبيد بنصف الثمن وتم شرح طرق العلاج والوقاية لعدد من المزارعين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، متابعة الزراعات بمزرعة التسمين، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول نخيل البلح وأهم المعاملات اللازمة لأشجار النخيل البارحى والمجدول، كما تم متابعة الصوب الزراعية بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية.

وواصلت ايضا مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور علي محلات المبيدات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي، فضلا عن المرور علي محلات ومصانع الأعلاف ومزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الالبان، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية بمركز سنورس، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور على زراعات: القمح، بنجر السكر، بنى سويف، كما تم ازالة 4 حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما تم عقد الاجتماع الشهري بين مديرية الزراعة والادارة العامة للري وتحسين الاراضي لمناقشة أهم النقاط والموضوعات المشتركة وتسليم بيانات زمامات الحدائق بالمحافظة وزمامات الري الحديث وبيانات المساقي الخصوصية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات القمح والاطمئنان على حالة الزراعات وخلوها من الآفات والامراض، كما تم المشاركة فى فعاليات حفل تخرج مدارس المزارعين الحقلية بالتعاون مع منظمة الفاو وتسليم هدايا المزارعين، كما تم ازالة عدد من حالات التعدي على الاراضى الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا تابعت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، اعمال الذبح بمجازر الغردقة، والاطمئنان على سير العمل، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على مصنع سكر نجع حمادي لمتابعة أعمال اللجان الإشرافية بالمصنع، كما تم تنفيذ ندوة إرشاية عن زراعة محصول قصب السكر في الموسم الربيعي ٢٠٢٥ وأساليب زيادة إنتاجية فدان القصب، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، المرور على عدد من الإدارات والجمعيات الزراعية، لمتابعة أعمالها، كما اعلنت المديرية استمرار اعمال تطهير المساقى الخصوصية بالمحافظة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان، ندوة ارشادية بحضور الخبير اليابانى، حيث تمت مناقشة سبل التعاون المشترك مع المزارعين لتطوير نظم الري الحقلي، كما تناولت الندوة التحديات التي تواجه المزارعين، وخاصة السلبيات المرتبطة بالري التقليدي، كما تم تقديم حلول مبتكرة لتطبيق تقنيات الري الحديث وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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