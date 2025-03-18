السيسي وأمير الكويت يدينان استئناف إسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

الاتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، حيث شهد التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكويت تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وإدانتهما واستنكارهما لاستئناف اسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن سقوط مئات الضحايا بين شهداء ومصابين من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، وذلك في إنتهاك صارخ للقانون الدولي و لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وفي اطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من اهالي القطاع للهجرة.

