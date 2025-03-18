ads
الثلاثاء 18 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة الكبرى من منصبه

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية قرارا بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبرى وإحالته والمسؤولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق. 

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأى مبانى مخالفة بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تماما من إزالة كافة الأدوار المخالفة في العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأي مبانى مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة أي المباني المخالفة التي تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.

وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة الكبري الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة