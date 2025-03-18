وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة الكبرى من منصبه

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية قرارا بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبرى وإحالته والمسؤولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأى مبانى مخالفة بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تماما من إزالة كافة الأدوار المخالفة في العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأي مبانى مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة أي المباني المخالفة التي تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.