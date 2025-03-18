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الثلاثاء 18 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني يوضح حقيقة تلفيق ضابط قضية مخدرات لسائق

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قال مصدر امني، إنه بالنسبة لما تداولته عدد من اللجان الالكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار نيابة أكتوبر قراراً بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق. 


بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها "قديمة" تعود لعام 2015، و قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور فى حينه فى إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك .. وأن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر وقائع "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة يأتى فى إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري.

 

اجتماعي إرهابية الإخوان الإرهابى