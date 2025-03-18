إزالة عدد من الأدوار المخالفة بعقارين بالمحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية



تلقت وزارة التنمية المحلية شكوي سكان شارع منشية البكرى بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بتضررهم من عقار مخالف يتم بناءه مخالفاً للسلامة الإنشائية مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر .

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوي على أرض الواقع وعلى الفور قام فريق من قطاع التفتيش بالوزارة يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائى وعضو تفتيش هندسي بالتوجه إلى العقار محل الشكوي لمعاينته في حضور رئيس الحى وتبين صدور ترخيص مباني للعقار عام 2024 بإنشاء أرضي 4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار آخري بالمخالفة للترخيص ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات .

وعلى الفور تم التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع ، كما قام الحى باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن وجاري استكمال إزالة باقى الأدوار المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية .

وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف ، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار التي يتم بناءها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات ، وعلى الفور تم التنسيق بين الحى ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار وجارى المتابعة مع المحافظة والحى لاستكمال الإزالة.