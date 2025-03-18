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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية التركية: المجزرة الإسرائيلية في غزة تؤكد سياسة الإبادة لحكومة نتنياهو

الحرب في غزة
الحرب في غزة
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أكدت وزارة الخارجية التركية أن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد مئات الفلسطينيين في غزة صباح اليوم تمثل بداية مرحلة جديدة من سياسة الإبادة التي تنتهجها حكومة نتنياهو.

 

 أدانت الخارجية التركية بشدة تجدد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير القانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات تأتي في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لإحلال السلام والاستقرار العالمي، مما يجعل الموقف العدواني الصادر عن الحكومة الإسرائيلية يهدد مستقبل المنطقة بشكل كامل.

وشددت الخارجية التركية على أن ما تقوم به إسرائيل من تصعيد وتطرف ليس مقبولًا، محذرة من أن استمرار هذا العنف سيؤدي إلى دوامة جديدة من الصراع. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل لضمان وقف إطلاق النار الدائم في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الخارجية التركية استمرار دعمها الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

 

 

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