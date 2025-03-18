أبو الغيط: استئناف العدوان على غزة عمل مجرد من الإنسانية وتحد للإرادة الدولية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن استئناف العدوان على غزة عمل مجرد من الإنسانية وتحد للإرادة الدولية.

وأوضح “أبو الغيط”، أن قادة الاحتلال يخوضون معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة، مشيرًا، إلى أن قادة الاحتلال يغامرون بحياة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا على المجتمع الدولي إعلاء صوته لوقف المذبحة التي تستهدف الفلسطينيين.

وواصل، أن الاحتلال يشن حملة غير مسبوقة من التجويع والقتل الممنهج بحق الفلسطينيين، مطالبا بإنجاز اتفاق شامل يقضي بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف الحرب نهائيا.

وأوضح أبو الغيط، أنّ قادة الاحتلال يخوضون معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة، مشيرًا، إلى أنّ قادة الاحتلال يغامرون بحياة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وذكر، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا على المجتمع الدولي إعلاء صوته لوقف المذبحة التي تستهدف الفلسطينيين.

وواصل، أن الاحتلال يشن حملة غير مسبوقة من التجويع والقتل الممنهج بحق الفلسطينيين، مطالبا بإنجاز اتفاق شامل يقضي بتبادل الأسرى و المحتجزين ووقف الحرب نهائيا.