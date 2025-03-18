القابضة للمياه واتحاد البلديات الهولندية ينظمان يومًا ترفيهيًا توعويًا للأطفال بأسيوط

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في فعاليات اليوم الترفيهي التوعوي الذي أُقيم بمدرسة العقال البحري الإعدادية بنات بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وسفارة المملكة الهولندية، ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG International، لتعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر.

شهد اليوم الترفيهي تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تهدف إلى تعزيز سلوكيات ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية للمدارس المشاركة. وتم خلال الفعالية تسليم (12) مجموعة ألعاب رياضية لعدد من المدارس المتميزة في مسابقة الأنشطة بإدارات (الفتح، وساحل سليم، ومنفلوط)، بجانب تقديم جوائز لأفضل ثلاث مدارس مشاركة.

وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة مشروع "تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر"، الذي يتم تنفيذه بمحافظات (سوهاج – أسيوط – قنا- المنيا)، بهدف رفع وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، والارتقاء بسلوكيات التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات التنفيذية والتربوية، منهم محمد دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، ووليد صلاح مدير إدارة التوعية بالشركة القابضة، إلى جانب عدد من مسؤولي التوعية بالشركة القابضة للمياه.

وأعرب المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه أسيوط والوادي الجديد، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تأتي في إطار حرص الشركة القابضة وشركاتها التابعة على نشر ثقافة الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة وسط أجواء من البهجة، تأكيدًا على أهمية المشاركة الفاعلة في نشر الوعي المائي ودعم استدامة الخدمات.