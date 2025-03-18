وكيل البحوث الزراعية يتفقد محطة سدس ببني سويف.. صور

يواصل مركز البحوث الزراعية دوره البحثي واستنباط أصناف جديدة من محاصيل الحبوب عالية الإنتاجية ومقاومة الأمراض وكذلك دوره الإرشادي والتوعوي للمزارعين.

وفي هذا السياق أجرى الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج جولة تفقدية لمحطة بحوث سدس ببني سويف لمتابعة البرامج البحثية لاقسام محاصيل القمح والشعير والبقوليات وحقول الاكثارات الأولية.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية من خلال الاهتمام بتعزيز التعاون بين مركز البحوث الزراعية والمنظمات الدولية العاملة في مجال القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والامن الغذائي المصري.

وأضاف المغربي، أنه على هامش تلك الزيارة تم متابعة المشروعات البحثية المنفذة مع المركز ومنظمة ايكاردا ومناقشة الحقول الإرشادية المنفذة في محافظة بني سويف وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الأصول بمحطة بحوث سدس ببني سويف وفي ختام الزيارة اشاد المغربي بالجهود المبذولة من الباحثين والعاملين في المحطة البحثية والمجالات البحثية المختلفة والأنشطة البحثية التي يتم تنفيذها في تلك المحطة والفرص الاستثمارية الواعدة من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية مثل ايكاردا من أجل تعزيز التنمية الزراعية المستدامة ومواكبة التطور العلمي في مجال القطاع الزراعي المصري.

1000180068

1000180077

1000180074

1000180083

1000180086

1000180080