المركزي للزراعة العضوية يستعرض الخدمات المقدمة في مجال المدخلات

يواصل المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية دوره الإرشادي لتوعية المزارعين بمفاهيم الزراعة العضوية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إن المعمل يهدف إلى التعريف بجميع المعلومات اللازمة لتسجيل في جميع قطاعات الزراعة العضوية من خلال جمع البيانات واللازمة لتسجيل مدخلات الزراعة العضوية من خلال إجراءات تسجيل واعتماد مبيدات حيوية - مبيدات طبيعية - مستخلصات نباتية وزيوت - مخصبات حيوية - أسمدة عضوية - فرمونات - أعداء حيوية محلية ومستوردة - النحل العضوي - النحل الطنان - المطهرات العضوية - وحدات الإنتاج العضوي مكاتب المطابقة والتفتيش - المكاتب الاستشارية لتسجيل المدخلات العضوية - المكاتب العلمية للشركات العالمية المتخصصة في المدخلات العضوية - مبيدات حيوية - مخصبات - أعلاف عضوية -مزارع عضوية مزارع إنتاج حيواني - مزارع إنتاج سمكي عضوي -المطهرات العضوية - بذور عضوية- شتلات عضوية- طبقا القرار الوزاري لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية رقم 196 لسنة 2021.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التوسع في هذا القطاع الهام في المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأشار جعفر الى أن قطاعات الزراعة العضوية سالفة الذكر واللازمة لضمان الحصول على منتج عضوي صحي آمن للبيئة والمستهلك وزيادة الدخل القومي من خلال زيادة معدلات التصدير بالعملة الأجنبية والحفاظ علي البيئة وصحة الموطن وتحرص الإدارة العامة للزراعة العضوية بالمعمل المركزي للزراعة العضوية على للتوسع في استخدام بدائل المبيدات والحفاظ على خصوبة التربة والتنوع البيولوجي للتربة المصرية من خلال تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضوية.

بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لكافة الإجراءات من خلال الدعم الفني من الفريق المتخصص وتقديم حزمة من الحقائب التدريبية في جميع قطاعات الإنتاج العضوي والتي تهدف إلى التدريب التقني على الممارسات الجيدة مدخلات التغذية مدخلات الوقاية تسجيل المزارع العضوية الإنتاج الحيواني والسمكي العضوي لرفع كفاءة العاملين بهذا القطاع ورفع قدراتهم على الالتزام بمعايير الانتاج العضوي.

وأضاف جعفر، أن هذة المجهودات والأنشطة تهدف إلى العمل على التوسع في قطاع الزراعة العضوية في مصر، وتقليل إنتاج الملوثات البيئية من خلال رفع الناتج من الدخل القومي بالعملة الأجنبية.