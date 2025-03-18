محمد أبو الوفا: اتحاد الكرة بلا أخطاء في أزمة مباراة القمة 130

أكد محمد ابوالوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، لكرة القدم السابق أن الاتحاد هو الطرف الوحيد الذي لم يخطئ في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، باعتباره المسؤول الأول عن ذلك.

وأضاف أبو الوفا في تصريحات صحفية، أن اللائحة تنص على أنه في حال طلب أي نادي استقدام حكام أجانب يكون قبل المباراة بـ15 يوم وهو مالم يتوفر أمام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حيث طلبت الرابطة الحكام قبل المباراة بـ48 ساعة فقط وهو وقت غير كاف لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي يليق بالكرة المصرية وبأهمية المباراة التي تجمع قطبي الكرة الإفريقية والعربية.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق أن اختيار الحكام هو حق أصيل لاتحاد الكرة ولجنة الحكام في الجبلاية، وكان يجب على جميع الأطراف تغليب المصلحة الوطنية والمحافظة على الصورة الصحيحة للكرة المصرية.