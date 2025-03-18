بلدية بيت لحم تستقبل مدير عام الدفاع المدني وتؤكد أهمية تعزيز التعاون

استقبل حنا حنانيا نائب رئيس بلدية بيت لحم ، مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن أكرم ثوابته، خلال زيارته إلى مدينة بيت لحم، وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي سمير أبو دية، وماهر قنواتي، وهشام الكامل، وجورج اجحا وداوود الصلاحات.

وخلال اللقاء، رحّب حنانيا باللواء ثوابته، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، خاصة في مدينة بيت لحم التي تشهد حركة سياحية نشطة على مدار العام.

تبع ذلك جولة تفقدية في سوق بيت لحم القديم، حيث اطّلع الوفد على الأوضاع العامة في السوق، واستمعوا إلى ملاحظات التجار والمواطنين حول التحديات التي تواجههم. كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز إجراءات الحماية في المنطقة.

من جانبه، شدد نائب رئيس بلدية بيت لحم على أهمية التعاون المشترك بين البلدية والدفاع المدني، مشيرًا إلى أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن والسلامة في المدينة، خاصة في المناطق التاريخية والأسواق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار.

بدوره، أكد اللواء ركن أكرم ثوابته حرص الدفاع المدني على التعاون مع البلدية لوضع خطة شاملة للسلامة في الأسواق والمناطق الحيوية، مشيرًا إلى أهمية تطوير إجراءات الوقاية، وتحسين جاهزية فرق الطوارئ، وتعزيز وعي التجار والمواطنين لضمان بيئة أكثر أمانًا للجميع.



