"الزراعة" تستعرض حصاد قطاع استصلاح الأراضي بالنصف الأول من شهر مارس

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي حول جهود وأنشطة القطاع خلال النصف الاول من شهر مارس في مجال حماية الأراضي من التعديات وتطوير الجمعيات وتطهير المراوى والمساقى وتوعية المزراعين وتضمن التقرير

أولًا: إزاله التعديات

تم حصر كافه التعديات علي الاراضي الزراعيه او املاك الدوله خلال النصف الاول من شهر مارس وتم ازالتها ومنع التعدي وبيانتها كالاتي:

_(١٣٢) حاله ازاله تعدي في المهد تقدر (١٨٦٢٨) متر.

_ تم الرد علي (١٥٥) نقاط التغيرات المكانيه بناء بدون ترخيص الي مجلس مدينه برج العرب ببعض قري مراقبه مطروح.

_ تم بحث عدد (٦٠) نقطه متغير مكاني نطاق حي العامريه ثان ببعض قري مراقبه بنجر السكر.

_ تم بحث عدد (٧٥) نقطه متغير مكاني نطاق عمل مركز ومدينه برج العرب ببعض قري مراقبه بنجر السكر.

_ تم ازاله (١٩) حاله تعدي علي المجاري المائيه والفتحات المخالفه.

ثانيا الإرشاد:

تم عقد عدد (١١)ندوه إرشاديه بموضوعات مختلفه ومن ضمن موضوعات الندوات :-

-ندوات إرشاديه عن ترشيد استخدام الموارد المائيه وتفعيل دور المشاركه في اداره المياه والمحافظه عليها .

_ ندوات ارشاديه عن محصول القمح من الزراعه حتي الحصاد وطرق مكافحه الامراض .

_ ندوات ارشاديه عن الاستخدام الامن للمبيدات.

_ تم عقد (٨) مدارس حقليه عن محصول القمح - الموالح - الفول وبنجر السكر.

ثالثًا تطهير المساقي والمصارف خلال النصف الاول من شهر مارس :-

_تم الانتهاء من تطهير مساقي فرعيه وخاصه بطول (١٢٥٠٠) متر .

_كذلك ما تم تطهيره من المصارف بطول (٩٥٠٠) متر .

اجمالي المساقي والمصارف بطول (٢٢٠٠٠) متر.

رابعًا أنشطه الجمعيات:

_ قامت جمعيه تسويق الخضر والفاكهه بتوريد مليون وثلاثمائه وخمسون كوز خرشوف من المحاصيل التعاقديه بمراقبه مطروح العامه للتنميه والتعاون.

_ جاري حصاد محصول قصب السكر بجميع الجمعيات بمراقبه كوم امبو.

خامسًا منظومه كارت الفلاح والاسمده :

_ يتم توفير الاسمده لجمعيات الاستصلاح تم توريد (٢٠١٢٤,١٣ )طن خلال النصف الاول من شهر مارس.

_ تم متابعه عمليات الانشاء للحيازات بمنظومه كارت الفلاح وتحديد مشاكل وعقبات عمليات صرف الاسمده وحلها بانتظام ومتابعه استخراج كارت الفلاح قبل انتهاء الموسم الشتوي لاتاحه الدعم لمستحقيه.

سادسًا الانشطه التعاونيه:

تم عقد (٢) جمعيه عموميه عاديه بمراقبه سهل الحسينيه وسهل جنوب بورسعيد.