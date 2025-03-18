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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بإنهاء إجراءات تسليم جثمان "طفلة الحضانة" لأسرتها

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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في لفتة إنسانية واستجابة فورية عاجلة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لاستغاثة والد طفلة حضانة مستشفى شبين الكوم التعليمي  عبر منصات التواصل الاجتماعي والمقيم بكفر فيشا بمنوف.
حيث أمر محافظ المنوفية صباح اليوم بتشكيل لجنة فورية من الإدارة العامة  للتفتيش والمتابعة والتنسيق مع هيئة التأمين الصحي والمستشفى التعليمي لإنهاء إجراءات تسليم جثمان الطفلة وبشكل عاجل  لأسرتها وأمر بدفع الرسوم الإلزامية من جيبه الخاص، وذلك في من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الأسرية والاجتماعية الصعبة.


جدير بالذكر أنه تم دخول والدة الطفلة لإتمام عملية الوضع بمستشفى شبين الكوم التعليمي وتم احتجاز الطفلة بحضانة المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، وذلك لمدة شهر  دون استكمال إجراءات التأمين الصحي بالطفلة مما أدى إلى تراكم مبالغ مالية وعدم استطاعة الأسرة على سداد المبلغ المطلوب.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه  الدائم على التواصل المباشر والفعال  مع المواطنين ورصد شكواهم واستغاثتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها على أرض الواقع مع مختلف الجهات المعنية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة كون رضا المواطن،  وتعزيز الشراكة الفعالة على رأس أولوياته تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

 

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