فوز "آمال سويلم" بالأم المثالية الأولى على المنوفية ضمن مسابقة "التضامن"

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن فوز السيدة / آمال عبدالرحيم مصيلحي سويلم بالمركز الأول على مستوى المحافظة والعشرين على مستوى الجمهورية "كأم مثالية " في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية ضمن مسابقة وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك لما قدمته من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للأم المثالية الفائزة ومعربا عن سعادته البالغة بفوزها كونها نموذج مشرف لسيدات المنوفية بشكل خاص والمرأة المصرية بشكل عام ، لدورها الرائد لما قدمته من تضحيات ومسيرة مشرفة لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء ، الأمر الذي يعكس دائما على أهمية دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة.

وأكد أبو ليمون على أن المرأة المصرية تحظى دائماً باهتمام ودعم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي إعلاءً لقيمة المرأة والأم وتقديرا لدورهن في حماية وبناء الوطن ، وأننا جميعا ندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والامتنان لدورهن العظيم في تنشئة الأجيال واستقرار أسرهن.

جدير بالذكر أن السيدة " أمال سويلم " أرملة وتقيم بقرية ميت الموز بمركز ومدينة شبين الكوم ، تبلغ من العمر 51 عاماً وتعول ثلاثة من الأبناء بكليات الصيدلة والهندسة والحاسبات والمعلومات.