رجاء عدلي وسناء بشارة الأمهات المثاليات لمحافظة قنا

اعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، اليوم عن حصول السيدة رجاء عدلي طبيبة بيطرية سابقة تقسم بمركز دشنا شمال محافظة قنا علي لقب الام المثالية لمحافظة قنا هذا العام.

هذا وقد أعربت السيدة رجاء عن فرحتها بفوزها شاكر كل من دعمها للتقديم في المسابقة. وأكدت أن رحلتها مع تربية ابنها و بنتها أصبحوا أطباء بعد وفاة زوجها منذ أكثر من ٢٠ عام لم تكن رحلة سهله علي الإطلاق لكن استطاعت بفضل الله ثم ابنائها العبور بهم الي بر الأمان.

هذا وقد فازت السيدة سناء بشاري والدة الشهيد الرائد محمد عبد الفتاح ابن قنا الذي استشهد في مداهمه أمنية علي الإرهابيين في صحراء الكرنك بقنا ايضا بجائزة الأم المثالية عن محافظة قنا

ومن جانبها، أعربت السيدة سناء عن فرحتها بهذا التكريم وتقدير الجولة لها وبدور ابنها الشهيد في حماية الوطن مؤكدة علي انها فخورة بتربية الشهيد و سيرته الطيبة بين الأهالي في المحافظة وان هذا التكريم ذادها فخر بنجلها وتضحياته.