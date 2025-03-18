كأس العالم للأندية 2025.. "فيفا" يُخطر الأهلي بلائحة البطولة

تلقى مسؤولو النادي الأهلي نسخة من لائحة بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في أمريكا الصيف المقبل.

وأخطر مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة الأهلي بلائحة البطولة التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا.

كما تلقى النادي الأهلي لائحة المكافآت المالية الخاصة ببطولة العالم للأندية 2025 ونسبة الأهلي من المشاركة في الحدث العالمي بعدما استفسر مسؤولو الأهلي من فيفا عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن حصول النادي على مليوني دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوى الجماهيرية والشعبية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشفت مصادر في الأهلي، أن فيفا أكد للنادي أن ما تردد بشأن حصول الأهلي على مليوني دولار تحت بند "الشعبية والجماهيرية" غير صحيح ولم يُدرج ضمن لائحة مكافآت مونديال الأندية 2025.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

وأسفرت قرعة كأس العالم للاندية 2025 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل بمشاركة 32 فريقًا عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى وسيخوض مباراة الافتتاح أيضا.

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي وسياتل الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، ليون المكسيكي، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومنينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند، أولسان الكوري الجنوبي، صن داونز الجنوب إفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، يوفنتوس، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، ريد بول سالزبورج، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

مواعيد مباريات الأهلي في مونديال الأندية 2025

يفتتح الأهلي النسخة الأولى من بطولة العالم للأندية بالنظام الجديد بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى يوم 14 يونيو بملعب "هارد روك" في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، فيما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية يوم 19 يونيو بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت واشنطن، السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويختتم الأهلي دور المجموعات بمواجهة بورو البرتغالي يوم 23 من الشهر ذاته بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.