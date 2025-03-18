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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستشفى سعودي تنقذ حياة معتمرة مصرية تعرضت لجلطة قلبية

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تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمرة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا بإجراء عملية قسطرة قلبية ناجحة للشريان التاجي الأيمن.

 وأوضح التجمع أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني من آلام حادة في الصدر وهبوط الضغط والنبضات، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود انسداد وإقفال في الشريان التاجي وجلطة مما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

 وأشار إلى أنه بفضل كفاءة الفريق الطبي والتجهيزات المتقدمة أُجرى فتح الشريان المسدود واستعادة تدفق الدم إلى القلب وسحب الجلطة، مما أسهم بشكل كبير في استقرار حالة المريضة ونجاح العملية.

 يذكر أن مستشفى النور التخصصي يحرص على تقديم رعاية طبية متقدمة ومتكاملة لضيوف الرحمن، ويسَخر كافة إمكاناته و كوادره لهذا الغرض.

 

مكة المكرمة فريق طبي متخصص بمستشفى النور التخصصي