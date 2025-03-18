الرقب: الهجوم على قطاع غزة فجر اليوم جاء بعد التشاور مع أمريكا| فيديو

قال الدكتور أيمن الرقب، محلل سياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يواصل القصف على قطاع غزة للضغط على حماس أكثر، وأن يتفاوض تحت إطلاق النار وأن توافق حماس على مقترح ويتكوف.

وأضاف «الرقب»، في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن مقترح مبعوث ترامب للشرق الأوسط ويتكوف لا يضع حدا للحرب ولا يضع رؤية لشكل اليوم التالي للحرب.

وتابع، «هناك عدد كبير من المفقودين المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، كما استهدف الاحتلال عدد من قادة حماس، والاحتلال استهدف كل مناطق قطاع غزة بشكل متزامن، مستخدما أحدث الأسلحة وبخاصة طائرات f 35 التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية».

وذكر، أن هذا الهجوم جاء بعد التشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم، فإن واشنطن منحت رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو الضوء الأخضر لتنفيذ الهجوم على غزة.