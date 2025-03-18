أكثر من 14 مليون زائر للمسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان

أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تقريرها الإحصائي للخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي خلال الفترة من 1 إلى 15 رمضان 1446هـ.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي تجاوز 14 مليون مصل، كما بلغ عدد الزائرين للسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما 1.217.143 زائرًا، فيما بلغت التصاريح الصادرة للرجال للصلاة في الروضة الشريفة 223.742 تصريحًا، و 155.630 تصريحًا للنساء.

وسلط التقرير الضوء على عدد وجبات الإفطار الموزعة على قاصد المسجد النبوي، إذ تجاوزت 4.5 ملايين وجبة فيما بلغت نسبة استهلاك ماء زمزم المبارك 3.650 أطنان، وخضعت 422 عينة للفحص والتحليل، كما استخدمت أكثر من 81 ألف لتر من مواد التطهير والتعقيم.

وتناول التقرير أعداد المستفيدين من المعارض والمتاحف التابعة للمسجد النبوي، إذ تجاوز عدد الزوار 18000 زائر، فيما استفاد من مكتبة المسجد النبوي أكثر من 51 ألف مستفيد، وناهز عدد المستفيدين من الدروس العلمية 84 ألف مستفيد.

وقدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي خدمة النقل بالعربات لأكثر من 250 ألف قاصد، فيما وفرت 50 ألف كرسي لكبار السن، واستفاد أكثر من 20 ألف زائر من خدمة العربات المعارة، بينما بلغت نسبة إشغال مواقف السيارات بالمسجد 95%.

ورصد التقرير عددًا المستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني التي بلغت 47.761 مستفيدًا، فيما تجاوز عدد المستفيدين من الإرشاد الديني 45 ألف، و22 ألف مستفيد من التواصل الميداني باللغات المختلفة.

وأشار إلى أن نسبة إشغال المصليات بالمسجد النبوي وصلت إلى 93% داخل المسجد النبوي، فيما تجاوزت 80% بالساحات الخارجية للمسجد، بينما وصلت نسبة الأشغال 33% لسطح المسجد النبوي.

يُذكر أن عدد المتطوعين والمتطوعات بلغ 22.589 متطوعًا، وأن عدد الهدايا المقدمة من الهيئة لقاصدي المسجد النبوي نهار 600 ألف هدية، كما تجاوزت التغطيات الإعلامية المقدمة 50 تغطيةً إعلامية.