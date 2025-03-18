مناقشة "المهارات الريادية" خلال قافلة تنموية لجامعة المنوفية

نظم قطاع خدمة المجتمع بالجامعة بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي، قافلة تنموية تدريبية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنوفية لتلقي دورة (المهارات الريادية ) بالمنوفية تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ايهاب النعسان عميد كلية الاقتصاد المنزلي.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، على أن الجامعة تحرص على تأهيل وإعداد طالب جامعي قادر علي مواجهة سوق العمل؛ يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التقدم التكنولوجي وكل ما هو جديد في سوق العمل، مع الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر للقضاء على البطالة وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، مؤكدا على ضرورة توجيه فكر الشباب لتقبل فكرة التخلي عن الوظيفية الحكومية والتوجه نحو فكر ريادة الأعمال والعمل الحر.

وأشار إلى أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة؛ في مساعدة الشباب.

ومن جانبه أكد الدكتور صبحي شرف أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يهدف إلى إقامة المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية بحجم يبدأ من 10 الاف جنية ويصل الي 30 مليون جنيها حسب احتياج كل نشاط، على أن يكون المتقدم لا يقل عن 21 عاما ويجيد القراءة والكتابة وغير معين في اى جهة حكومية أو قطاع خاص وبالنسبة للشباب الحصول علي موقفه من التجنيد.

هذا وكان في استقبال الطلاب والطالبات المحاسب إيهاب حجازى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع المنوفية، محمود ندا نائب مدير الفرع، وخالد واصل نائب مدير الفرع، وبالتنسيق مع الدكتورة جيهان سويد رئيس قسم التربوي ومنسق المشروعات الطلابية بالكلية، حيث جاءت فعاليات القافلة ضمن فاعليات الاسبوع الثقافى البيئى الثانى عشر للكلية المقام تحت عنوان "توطين وتطوير الصناعات الحرفية اليدوية والتكنولوجية".