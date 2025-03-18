"بيكو مصر" تفوز بجائزة "أثر" تكريمًا لجهودها في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

حصدت شركة بيكو مصر، إحدى العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأجهزة المنزلية، جائزة "أثر" لأفضل الممارسات في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، التي يمنحها الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة “CSR Egypt”، تقديرًا لدورها البارز في دعم التنمية المستدامة وتعزيز العمل المجتمعي.

ويؤكد هذا الفوز التزام بيكو بتكريس الاستدامة كنهج عمل، إذ تواصل الشركة إحداث تأثير إيجابي عبر الابتكار الصديق للبيئة والمبادرات المجتمعية الفعالة، وذلك تماشيًا مع رؤيتها "احترم العالم لتُحترم عالميًا"، التي تعكس مسؤوليتها البيئية والتنموية على نطاق واسع.

وتعتمد بيكو على إستراتيجية متكاملة للاستدامة؛ إذ أنشأت مجمعًا صناعيًا متطورًا في العاشر من رمضان باستثمارات 110 ملايين دولار، يعتمد على تقنيات إنتاج صديقة للبيئة ومصادر طاقة متجددة، كما تعمل على تطوير أجهزة منزلية مبتكرة تقلل من استهلاك الموارد، مثل غسالات الصحون SaveWater التي تخفض استهلاك المياه بنسبة 27%، وغسالات EnergySpin التي توفر حتى 35% من استهلاك الطاقة، وثلاجات HarvestFresh التي تحافظ على الفيتامينات في الأطعمة عبر محاكاة ضوء الشمس. وتخصص الشركة أكثر من 60% من إنتاجها للتصدير، ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي للتحول نحو التصنيع الأخضر.

كما تولي “بيكو” اهتمامًا خاصًا بالمسؤولية الاجتماعية، حيث ساهمت في توزيع 50,000 كرتونة غذائية بالشراكة مع مؤسسات خيرية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد عمر بدراوي، الرئيس التنفيذي للتسويق في بيكو مصر ان هذه الجائزة تمثل حافزًا لنا لمواصلة تطوير منتجات تساهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف خلال شراكاتنا مع منظمات المجتمع المدني، نواصل دعم الأسر المحتاجة والمشاركة في المبادرات التي ترتقي بجودة الحياة. كما نهدف من خلال استراتيجيتنا في التصنيع الأخضر إلى خلق فرص جديدة للنمو في هذا القطاع الواعد، والمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاقتصادية لمصر".

ويذكر أن جائزة "أثر"، التي تُمنح سنويًا من قبل الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، تكرّم المؤسسات والشخصيات الرائدة في تحقيق تأثير ملموس في مسيرة التنمية المستدامة، تأكيدًا لدورهم البارز في العمل المجتمعي والتحول نحو الاستدامة في مصر.