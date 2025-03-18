“ فاين القابضة” تفوز بجائزة "أثر" للاستدامة والمسؤولية المجتمعية

حصدت مجموعة فاين الصحية القابضة جائزة "أثر"، التي تُمنح تقديرًا للمؤسسات الرائدة في تبني أفضل ممارسات الاستدامة والتنمية المجتمعية، وذلك بفضل جهودها المستمرة في تعزيز المسؤولية البيئية ودعم المبادرات المجتمعية.

ويعكس هذا التكريم التزام فاين بتطبيق استراتيجيات مستدامة، حيث أطلقت عدة مبادرات، منها "أكاديمية فاين"، التي تساهم في إعداد الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية مدفوعة الأجر، و"من صنع إيدي"، الذي يُمكّن النساء في المجتمعات الأقل حظًا بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وفي إطار جهودها البيئية، تعتمد فاين على مواد خام مستدامة، حيث تُصنّع منتجاتها الورقية من لب بكر 100% حاصل على اعتماد مجلس رعاية الغابات (FSC)، كما تستخدم الغاز الطبيعي في منشآتها الإنتاجية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تطبيق تقنيات إعادة تدوير المياه لترشيد الاستهلاك.

وقد ساهمت هذه الممارسات في حصول الشركة على شهادات الآيزو المتقدمة وشهادة البصمة البيئية في مصر.

وأكد أحمد ندا، مدير إدارة سلسلة الإمداد والتوريد للمجموعة في مصر، أن الفوز بهذه الجائزة يعكس التزام فاين بالاستدامة، مضيفًا: "نحرص على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية لضمان مستقبل أكثر استدامة".