محافظ دمياط يتفقد رصف شوارع فارسكور والروضة

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، لمتابعة أعمال صيانة الطرق ورد الشيء لأصله التي تنفذها مديرية الطرق بدمياط بنطاق مركز فارسكور ومدينة الروضة، حيث جاء التفقد بحضور المهندس طارق بدوي مدير المديرية.

واستهل محافظ دمياط الجولة بمتابعة الأعمال الجارية لسند جوانب وتدبيش قطاع الترعة الكبيرة بطريق فارسكور/ الروضة، حيث يتم التنفيذ بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري، وفقًا للمعايير التصميمية للترعة، وذلك لترميم قطاع الطريق بالأماكن المنهارة وذلك بإجمالي 150 متر طولي.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد طريق 191 بمدينة الروضة، لمتابعة الأعمال الجارية لصيانته ورد الشيء لأصله بطول 4 كم، حيث وجه بالالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال لرفع كفاءة الطريق، وكذا الجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

وتفقد الدكتور أيمن الشهابي طريق الغوابين / العطوى لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله، بطول 3.5 كم، حيث وجه باستكمال الأعمال حتى الوحدة المحلية بطول 1.5 كم تلبيةً لمطالب المواطنين.

وأكد محافظ دمياط على متابعته الدورية لكافة أعمال صيانة الطرق بالمناطق المختلفة وذلك لرفع كفاءتها وفقًا لمعايير محددة والتيسير علي المواطنين.

كما أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط زيارة تفقدية إلى مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية المشتركة، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، للوقوف على الأعمال التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاحلال خط مياه الشرب المار بالشارع المؤدي إلى المدرسة والفناء الخاص بها، لمنع حدوث مشكلة تراكم المياه مرة أخرى أمام وداخل فناء المدرسة،

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي عطا الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وتابع الدكتور أيمن الشهابي، كافة الأعمال لإحلال الخط وجهود الشركة لتلافى تكرار المشكلة مرة أخرى، حيث من المقرر انتهاء تلك الأعمال اليوم، وعلى هذا الصعيد وجه المحافظ تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بسرعة التنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير، لرصف الشارع المؤدي إلى المدرسة بالبلاطات الخرسانية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .



