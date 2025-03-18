خارجية النواب تدين تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تجدد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مؤكدة أن استهداف المدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال، يعد جريمة حرب تتنافى مع كافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها دون رادع، متجاهلة الجهود الدولية الداعية لوقف إطلاق النار واستئناف مسار السلام، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن مصر تبذل جهودا دبلوماسية حثيثة ومضنية بالتنسيق مع الوسطاء ومختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان واستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية لمصر، وأن القاهرة لن تتوانى عن دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة تلك الانتهاكات الوحشية.

وطالبت حارص المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا التصعيد الخطير، والعمل على استئناف مسار التسوية السياسية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معربة عن ثقتها في الدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.