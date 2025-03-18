مسجلا 4255 جنيه للجرام.. التوترات السياسية تصعد بأسعار الذهب في مصر لمستويات تاريخية

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن وجد دعم كبير من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد، وذلك على الرغم من تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بشكل تدريجي.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الثلاثاء عند 4260 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 4255 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4230 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4215 جنيه للجرام.

الارتفاع في سعر الذهب حاليًا يرجع إلى الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، بينما فشل التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل تدريجي في التأثير السلبي على تسعير الذهب المحلي وذلك بسبب قوة تحركات الذهب العالمي.

الجدير بالذكر أن الطلب المحلي على الذهب حاليًا يشهد تراجع ويظهر هذا في كون المعروض من الذهب أعلى من الطلب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عمليات تصدير الذهب.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



ارتفع سعر الذهب العالمي إلى مستويات تاريخي جديد خلال تداولات اليوم وذلك بدعم من عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.

شهد الذهب المحلي ارتفاع كبير اليوم مع بداية التداولات بدعم من وصول الذهب العالمي إلى مستوى تاريخي جديد، وذلك على الرغم من تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

استقرت تداولات الذهب العالمي فوق المستوى 3000 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3028 دولار للأونصة وسط ترقب لإمكانية حدوث تصحيح سلبي خاصة وسط تشبع السعر في الشراء.

أما عن السعر المحلي:

وسع الذهب المحلي عيار 21 من مكاسبه ليتخطى قمته الأخيرة التي سجله يوم أمس عند 4230 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 4260 جنيه للجرام وسط ترقب لحركته القادمة وهل سيدخل في تصحيح سلبي أم يستمر في الصعود.