محافظ الأقصر يبحث تعظيم الموارد من خلال حصر أصول الدولة

بحث المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، آلية تطبيق المنظومة الإلكترونية لحصر أصول الدولة، وذلك خلال اجتماع تم عقده بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر، ووائل صلاح مدير منظومة أصول الدولة، ومسؤولي الإيرادات والتحصيل ومسؤولي منظومة ميكنة وحصر أصول الدولة بالمحافظة.

الاجتماع

وخلال الاجتماع تم عرض آلية تطبيق المنظومة الالكترونية، لحصر أصول وأملاك الدولة وتفعيلها، والتحديثات المستمرة على منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، واستعداد المحافظة لاستخدام خدمات أصول الدولة على بوابة مصر الرقمية، حيث أن محافظة الأقصر هي المحافظة الثالثة للدخول علي بوابة مصر الرقمية.

المحافظ يوجه بضرورة توعية المواطنين بخدمات بوابة مصر الرقمية

كما شدد المحافظ، على ضرورة توعية المواطنين بخدمات بوابة مصر الرقمية والدخول عليها تطبيقا لمبدأ الشفافية، مشيدا بفاعلية ميكنة وإدارة أصول الدولة وما حققته المنظومة من توثيق وتدقيق للبيانات، لافتا إلى أهمية تعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة بالمحافظة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط بيانات الأصل مع بيانات الجهة المالكة، والجهة المستغلة ونوع التعاقد ومدة الاستغلال.

وتضمن الاجتماع متابعة سير العمل بعدد من الملفات، وبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي في عدد من الملفات أبرزها ملف التقنين وأملاك الدولة وإزالة التعديات، كما بحث المحافظ خطة استغلال اصول المحافظة وتعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين.

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