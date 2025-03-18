ضبط طن و500 كيلو أرز ومكرونة منتهية الصلاحية بالشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية حملات تفتيشية بعضوية عاطف مرقص ومصطفى الشحات وأبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومحمد قورة وأحمد ابراهيم المفتشون بالمديرية للمرور على المخابز والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس وقد أسفرت الحملات عن تحرير 76 مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية ما بين تصرف في جزء من الحصص وتجميع ونقص وزن وغنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية كما تم تحرير 12 مخالفة تموينية لتجار تموينين لعدم الإعلان عن أسعار ولعدم ممارسة النشاط.

كما تم ضبط مخزن للسلع الغذائية يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على طن شعرية ومكرونة و240 لتر زيت طعام مجهول المصدر، وضبط 500 كيلو أرز منتهي الصلاحية وتم تحرير المحاضر الآتية (4528 - 4527 ) جنح بلبيس.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.