محافظ دمياط يتفقد مدرسة ميدانيا بعد تراكم المياه أمامها

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى مدرسة عثمان بن عفان. الإعدادية المشتركة، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، للوقوف على الأعمال التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لاحلال خط مياه الشرب المار بالشارع المؤدى إلى المدرسة والفناء الخاص بها ، لمنع حدوث مشكلة تراكم المياه مرة أخرى أمام وداخل فناء المدرسة.

وجاء ذلك بحضور المهندس مجدى عطا الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

هذا وقد تابع الدكتور أيمن الشهابى كافة الأعمال لاحلال الخط وجهود الشركة لتلافى تكرار المشكلة مرة أخرى؛ حيث من المقرر انتهاء تلك الأعمال اليوم، وعلى هذا الصعيد وجه المحافظ تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بسرعة التنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، لرصف الشارع المؤدى إلى المدرسة بالبلاطات الخرسانية فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

هذا وقد تفقد "المحافظ" المدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية؛ إذ حرص على التواصل مع المعلمين والطلاب، وأكد ضرورة تحقيق الانضباط لحضور الطلاب للاستفادة من اليوم الدراسى.

وخلال تفقده للمنطقة المحيطة بالمدرسة ، وجه "محافظ دمياط " تعليماته إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتغطية الترعة المقابلة للشارع المؤدى إلى المدرسة لتسهيل حركة مرور الطلاب، و كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية جزء ترعة الوسطاني لإنشاء موقف لسيارات الأجرة وسوق لخدمة القرية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".