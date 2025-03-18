محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء ملفات وطلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي بالسنبلاوين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مدينة السنبلاوين، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن جولاته اليومية المفاجئة لا تتوقف حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، من منطلق حرصه على تقييم الأداء بنفسه.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي، لمتابعة ما تم التنبيه عليه بالأمس، وشدد على ضرورة سرعة إنهاء ملفات وطلبات المواطنين وتقديم الخدمات، خاصة ملفات التصالح، ومنع التزاحم وتنظيم العمل بتقسيم الوحدات المحلية حسب جدول في تقديم ملفاتهم على مدار الأسبوع، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين والاستجابة لها والعمل على حلها، وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة في إطار القانون.

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة تحصيل موارد الدولة ومتأخرات الإيرادات، ورفع الاعلانات غير المرخصة التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة، وتفقد شوارع مدينة السنبلاوين للوقوف على مستوى النظافة بالشوارع، ووجه بسرعة رفع أي تجمعات للقمامة، ورفع مستوى النظافة بالشوارع.

كما تفقد عدد من أفران الخبز لمتابعة الالتزام بالمواصفات والوزن، وكلف مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة عليها، وأكد أنه لا مكان لمقصر أو متقاعس في أداء الخدمات للمواطنين.