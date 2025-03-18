الأم المثالية بدمياط: "ربيت أبنائي بعد وفاة زوجي و تخرجوا من كليات الصيدلة والتربية ورفعوا رأسي"

"سعيدة جداً لفوزي بلقب الأم المثالية، وقدمت السنة الماضية وحصلت على المركز الثاني وربنا أكرمني العام الحالي باللقب”، بهذه الكلمات عبرت السيدة هانم مصطفى عبد الفتاح سليم عن فرحتها بفوزها بلقب آلام المثالية عن محافظة دمياط.

وقالت السيدة هانم مصطفى، إنها سعيدة جداً لاختيارها أم مثالية، مؤكدة أنها تواصلت مع مديرية التضامن الاجتماعي ولكن لم تكن النتيجة قد أعلنت بعد وعلمت بالخبر هاتفيا من الاتصالات التي تلقتها لتهنئتها".





زوجي متوفي منذ ربع قرن وانا من أعول أبنائي



وأكدت أن زوجها توفى منذ 25 عام وتركها هي وثلاثة أبناء فقررت أن تجعلهم حياتها، وأن تكرس كل مجهودها في أن يكونوا في مناصب علمية عالية، حيث تخرج الأبن الأول من كلية الصيدلة بتقدير عالي بينما تخرجت الابنتين من كلية التربية وانتهت الابنة الأولى من رسالة الماجستير وحصلت على درجة الماجستير والثانية أنهت رسالة الدكتوراة وحصلت عليها بنجاح.

وأشارت الأم المثالية، إلى أنه بعد وفاة زوجها قامت بدور الأب والأم لكي تحافظ على أبنائها وتحميهم وتجعلهم ذو شأن وكان كلامها لهم، ورسالتها أنهم لأبد أن يحصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه ويكونوا اصحاب شأن في المجتمع.



أكملت تعليمي حتى حصلت على الماجستير

ولفتت إلى أنها كانت حاصلة على تعليم متوسط وقررت استكمال تعليمها حتى حصلت على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، وبعدها حصلت على ليسانس حقوق حتى أنهت درجة الماجستير في الحقوق عام ٢٠٢٠ وتعمل باحث قانوني ومفتش مالي.



و أوضحت أنها دائما فخورة بأبنائها وتشعر أن حياتها لها قيمة، وعمرها لم يضيع هدر بعد أن راتهم يتقلدون مناصب ويحصلون على درجات علمية عالية.

ونوهت بأنها تقدمت اكثر من مرة وحصلت على الأم المثالية الثانية على محافظة دمياط، وكرمتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السابقة في ديوان عام المحافظة، نظراً لما لمسته من كفاحها حيث قالت: “ الدكتورة منال كرمتني من أجل تقدير المكافحات خاصة وأنها تقدر العلم ومن يعمل دائما على رفع درجاته العلمية، وقالت لي إن الاحتفال كل عام بأمهات مصر يأتي كأقل ما يمكن تقديمه إلى رمز العطاء والرحمة وأيقونة الاصرار والنجاح، حيث أن الأم كرمها الله فى كل الكتب السماوية”.