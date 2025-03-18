بالفيديو.. باحث سياسي: الاحتلال قتل أكثر من 200 فلسطيني بدم بارد في رمضان

قال الدكتور شفيق التلولي كاتب وباحث سياسي فلسطيني، إن العالم يشاهد جرائم الاحتلال الإسرائيلي دون تحرك حقيقي، موضحًا: "العالم ينظر بعين واحدة، وهي العين التي تدعم هذا الاحتلال اللعين الذي قتل بدم بارد أكثر من 200 فلسطيني في أجواء رمضانية يحيطها الجوع الذي يفتك بقطاع غزة منذ بدء رمضان تحت الحصار الشديد».

وأضاف «التلولي»، في مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية» اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلق العنان لهذا الاحتلال كي يقتل المدنيين بهذه الوحشية، وهو ما يؤكد أن العالم غير قادر على لجم هذا الاحتلال المنفلت من كل عقاب.

وتابع، أنه لا أمان في ظل هذا الاحتلال وفي ظل عدم لجمه ووقفه فورًا ووقف تلك الحرب الوحشية، موضحًا أن الحرب لم تتوقف عن قطاع غزة سوى أيام قليلة، ولكن الاحتلال طالما اخترق الاتفاق وقتل الفلسطينيين في قطاع غزة ولم يلتزم بكل التعهدات التي نص عليها الاتفاق.