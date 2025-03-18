وكيل تموين الأقصر يتفقد المخابز والسلاسل التجارية لمتابعة الأسعار.. صور

أجرى الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية على المخابز البلدية والأسواق ومخازن السلع الغذائية والمنشآت التموينية والتجارية الكبرى بدائرة المحافظة، لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع.

جولات وكيل التموين

وشملت جولة وكيل التموين، زيارة مطحن الاتحاد بالأقصر، حيث قام بجولة داخل أرجاء المطحن للتأكد من حسن سير العمل بداخله، ومتابعة برنامج الطحن، والتأكد من جودة الدقيق المنتج، وتذليل كافة العقبات للحصول على دقيق بلدي مدعم مطابق للمواصفات المقررة.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن القرار الوزاري 175 لسنة 2024 كان له الأثر الإيجابي على إنتاج دقيق مدعم بالمواصفات المقررة بالوسائل المتاحة، وذلك عن طريق الإلتزام ببرنامج الطحن مما يؤثر إيجابيًا على إنتاج دقيق مدعم سواء للمستودعات الأهلية للدقيق أو للمخابز البلدية، وبذلك يتحقق رضاء المواطن عن المنتج النهائي.

وأكد مختار، على جودة و مواصفات الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين من خلال زيارته لعدد من المخابز البلدية في نطاق بندر الأقصر، مشددًا على أصحاب المخابز ضرورة إنتاج خبز بلدي مدعم مطابق للمواصفات القياسية المقررة والتشديد على حسن معاملة المواطنين، كما وجه الأهالي بعدم ترك البطاقات التموينية بحوزة أصحاب المنشآت التموينية المختلفة وخاصة المخابز حيث يخلق ذلك سوق سوداء في السلع التموينية بالأسواق والتربح بدون وجه حق والتأثير سلبًا على جودة الخبز.

وكيل وزارة التموين بالأقصر يتفقد السلاسل التجارية في جولة مفاجئة

كما قام وكيل وزارة التموين بجولة تفقدية مفاجئة لهايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة وبعض السلاسل التجارية الكبرى بالمحافظة، مثل كازيون وخير زمان وغيرها، والتأكيد على عمل ركن داخلها لسلع أهلا رمضان بأسعار مخفضة للجمهور، موضحًا توفر كافة السلع الغذائية الأساسية وكذلك جودة تلك السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تم تفقد معرض أهلا رمضان بالمدينة الذي يقدم جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمستمر خلال الشهر الفضيل، مؤكدًا على توفر كافة السلع وإمداد المعرض بالكميات اللازمة لاستمرارية توفر كافة السلع بالأسعار المخفضة والالتزام بتلك الأسعار، لافتًا إلى أن زيادة المعروض من السلع والمنتجات سوف ينعش الأسواق ويضبط الأسعار.

جاءت جولة وكيل وزارة التموين، في إطار إحكام الرقابة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن التجارية.

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