القسيسة سالي عازار: نساء فلسطين في طليعة السعي للسلام والعدالة

شاركت القسيسة الفلسطينية سالي عازار، كعضو في وفد الاتحاد اللوثري العالمي في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تبدأ أسبوعها الثاني، تحت عنوان “نساء يعملن من أجل السلام”.

وفي حديثها خلال فعالية جانبية حول تعزيز دور المرأة في مجالات السلام والأمن، أعربت عن أملها في تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقالت القسيسة عازار: "النساء في الصفوف الأمامية خلال حرب غزة، ويصعب عليّ الحديث عن السلام في ظل هذا الصراع المستمر. لا يمكننا أن نحقق أهداف السلام والأمن والمساواة للمرأة إلا في فلسطين حرة".

كما تحدثت عن دور كنيستها الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة في تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية، مضيفه بان "العمل في مجتمع أبوي ليس بالأمر السهل، ولكننا نعمل معًا بشكل مسكوني مع نساء أخريات، مما يعزز جهودنا".