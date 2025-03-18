ads
الثلاثاء 18 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القسيسة سالي عازار: نساء فلسطين في طليعة السعي للسلام والعدالة

القسيسة سالي عازار
القسيسة سالي عازار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت القسيسة الفلسطينية سالي عازار، كعضو في وفد الاتحاد اللوثري العالمي في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تبدأ أسبوعها الثاني، تحت عنوان “نساء يعملن من أجل السلام”.

وفي حديثها خلال فعالية جانبية حول تعزيز دور المرأة في مجالات السلام والأمن، أعربت عن أملها في تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقالت القسيسة عازار: "النساء في الصفوف الأمامية خلال حرب غزة، ويصعب عليّ الحديث عن السلام في ظل هذا الصراع المستمر. لا يمكننا أن نحقق أهداف السلام والأمن والمساواة للمرأة إلا في فلسطين حرة".

كما تحدثت عن دور كنيستها الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة في تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية، مضيفه بان "العمل في مجتمع أبوي ليس بالأمر السهل، ولكننا نعمل معًا بشكل مسكوني مع نساء أخريات، مما يعزز جهودنا".

القسيسة سالي عازار وفد الاتحاد اللوثري العالمي لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة نساء يعملن من أجل السلام الاحتلال الإسرائيلي