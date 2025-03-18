أوكرانيا: مقتل وإصابة 9 مدنيين في هجمات روسية على خيرسون خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين اليوم /الثلاثاء/، أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما بينما أصيب 7 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في بيان له - "إن القوات الروسية قصفت وشنت غارات جوية على العديد من البلدات التابعة للإقليم، من بين ذلك خيرسون وتشيرنوبايفكا وأنتونيفكا وإنجينيرن وميكيلسك وستانيسلاف وشيروكا بالكا وسوفيفكا وميكولايفكا وميخائيليفكا وتشيرفوني ماياك ونوفوالكساندريفكا".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه نتيجة للقصف، تضرر 12 منزلا خاصا وملجأ وسيارة مدنية، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت ليلا طائرة روسية مسيرة من طراز "شاهد-131/136" فوق منطقة خيرسون.

