بالفيديو.. التضامن: مسلسل "ولاد الشمس" ناقش قضية اجتماعية مهمة وكل التحية لصناعه

تقدم الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، بالتحية والتقدير لكل صناع مسلسل "ولاد الشمس"، حيث يناقش هذا المسلسل قضية اجتماعية مهمة، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت حريصة على تشجيع صناع الدراما بشكل عام على فتح هذه الموضوعات والملفات وإظهار جوانب جديدة للمجتمع الذي يحكم في النهاية على العمل الفني.

وأضاف "العقبي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الوزارة كان يهمها أن تتناول الدراما قضية أو ملف من الملفات الذي تعمل عليها الوزارة ولم نتدخل في شكل تناول القضية في الدراما.

وأوضح، أن الوزارة كانت حريصة على إعطاء صناع مسلسل "ولاد الشمس" المصطلحات الفنية وشرح الحياة داخل دور الرعاية وتم إمدادهم بنماذج كثيرة من قصص تعرض لها الزملاء في وزارة التضامن الاجتماعي على مدار عملهم مع دور الرعاية.

وتابع، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن الوزارة حريصة على تغذية صناع الدراما بالمعلومات المؤكدة الموثقة تجاه القضية التي يتم تناولها.